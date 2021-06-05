Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, geçen yıl Fatih sondaj gemisiyle Sakarya Gaz Sahası'nda Tuna-1 kuyusunda keşfettiği 405 milyar metreküplük gaz rezerviyle tarihi rekora imza attı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Amasra-1 kuyusunda ise 135 milyar metreküplük yeni bir gaz rezervinin bulunması ile yıllık 20 milyar metreküp üretim potansiyeli bulunan kuyular, Türkiye'nin enerji ithalat faturasının yaklaşık 6 milyar dolar azalmasını sağlayacak.

ÜRETİM 2023'TE BAŞLIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bölgede ilk gaz üretimine 2023'te başlanacağı duyurdu.

Fatih gemisi öncelikle Türkali-1 tespit kuyusunda, daha sonra da Türkali-2 tespit kuyusunda sondajlarını gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemisi bu iki kuyunun ardından yeni keşifler için Kuzey Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda sondajını tamamladı ve şu anda üçüncü tespit kuyusu olan Türkali-3'te çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, Kanuni gemisi ise Türkali-2'de kuyu tamamlama testlerine devam ediyor.

KARADENİZ'DE 135 MİLYAR METREKÜPLÜK YENİ KEŞİF

Bu çalışmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde Karadeniz'deki Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Amasra-1'de 135 milyar metreküplük yeni bir gaz rezervinin tespit edildiğini müjdeledi.

YILLIK İTHALAT FATURASINI 6 MİLYAR DÜŞÜRECEK

Bu keşifle, Türkiye'nin Tuna-1 ve Amasra-1 kuyularında keşfettiği rezerv miktarı 540 milyar metreküpe ulaştı. Uzmanlara göre bu keşifler, Türkiye'nin doğalgaz ithalat faturasını yaklaşık 6 milyar dolar düşürecek ve sektörde önemli yatırımların önünü açacak.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, geçen yıl dünyada gerçekleştirilen en büyük 10 keşfin toplam rezerv değerinin 3,2 trilyon metreküp olduğunu belirtti. Arslan, geçen yılki keşfin derin denizlerdeki en büyük gaz rezerv keşfi olduğunu anımsatarak, "2020'de Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri 2,3 trilyon metreküp, Rusya ise 220 milyar metreküp gaz keşfetti." bilgisini paylaştı.

Geçen yıl 48,2 milyar metreküp gaz tüketen Türkiye'nin son dönemde yoğunlaştırdığı sismik arama faaliyetleri ve keşfettiği gaz sahalarıyla gelecek yıllarda dünyada üretim anlamında da üst sıralarda yer alabileceğine işaret eden Arslan, Türkiye'nin doğalgaz ithalatının yüzde 30 oranında azalacağını ve Amasra-1 ve Tuna-1 kuyularından yıllık 20 milyar metreküp civarı doğalgaz üretimi olması durumunda ise Türkiye'nin yıllık doğalgaz ithalatının 6 milyar dolar düşeceğini söyledi.

"ZONGULDAK VE BÖLGESİNE EKONOMİK HAREKETLİLİK GETİRECEK"

Arslan, Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervlerinin kara terminallerine çıkarılması için Filyos Limanı'nda inşa edilen doğalgaz terminalinin yaklaşık 780 milyon lira yatırımla işletmeye alınmasının planlandığını anlatarak "Deniz altından yaklaşık 150 kilometre uzunluğundaki hatla karaya ulaşan doğal gaz bu bölgeden sisteme iletilecek. Bu yatırımın, Zonguldak ve bölgesi için de önemli bir ekonomik hareketlilik getireceğini düşünüyorum." diye konuştu.

NORVEÇ'TEN "OYUN DEĞİŞTİRİCİ KEŞİF" AÇIKLAMASI

Norveç merkezli bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy Upstream Araştırma ve Analist Birimi Başkan Yardımcısı Palzor Shenga da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının geçen yılki gaz keşfini "oyun değiştirici" olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin derin denizlerdeki gaz keşiflerinin artan talebi karşılamada önemli rol oynayacağını vurguladı.

ÖNEMLİ YATIRIMLARI TETİKLEYECEK

Türkiye'nin mevcut üretimiyle bugünkü doğalgaz ihtiyacının yüzde 1'ini karşıladığını belirten Shenga, şu değerlendirmede bulundu:

"Doğalgaz tüketiminin önemli bir kısmı Rusya, İran ve Azerbaycan'dan ithal ediliyor. Bizim tahminlerimize göre, Türkiye'nin gaz keşfettiği sahalardaki eşik üretim maliyeti ithal edilen doğalgaz fiyatına göre çok daha rekabetçi. Dolayısıyla, bu keşifler ülkenin ithalat maliyetlerini ciddi ölçüde düşürecek ve gaz sektöründe önemli yatırımları da tetikleyecek. Tabii Türkiye'nin enerjide öz yeterliliğini sağlaması için önünde uzun bir yol var ama ülkenin düşük maliyetli gaz keşifleriyle bulduğu yeni umut daha yoğun bir arama ve saha geliştirme programı uygulamasının da önünü açacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amasra -1 kuyusunda doğal gaz keşfi Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen müjdeyi açıklayarak, Fatih Sondaj Gemisinin, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını duyurdu.

Türkiye 'doğalgaz rezervi bulunan ülkeler sıralaması'nda yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz müjdesini açıklamasının ardından dünya doğalgaz rezervi sıralamasında Türkiye 32. sıradan 28. sıraya yükseldi.