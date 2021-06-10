Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2021'e ait işgücü istatistiklerini açıkladı.

YÜZDE 0,9 ARTIŞ

TÜİK'in verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Nisan 2021'de yüzde 13.9 oldu. İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.9 artış gösterdi.

İŞSİZ SAYISI 275 BİN KİŞİ ARTTI

Sayılara bakıldığında Türkiye'de Nisan 2021'de işsiz sayısı 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişiye yükseldi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 28 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %44,2 oldu.

Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 13,1 oldu

Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti.