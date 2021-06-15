Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırımcıların uzun vadede güvenli liman olarak gördükleri altın, Türk toplumunda; doğum, düğün, kutlama gibi özel günlerde de oldukça revaçta. Yazın gelmesi ve normalleşmede ikinci kademeye geçilmesiyle birlikte serbestliğin bir nebze daha sağlandığı bu sezonda merakla altın fiyatları satın almak için de takip ediliyor. İşte 15 Haziran 2021 altın fiyatlarında kapanış rakamları...

15 HAZİRAN 2021 ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 511 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 511,20 liradan, 3 bin 369 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 390 liradan, 466,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 470,20 liradan, 3 bin 292 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 312 liradan, bin 646 liradan alınan Yarım Ziynet bin 656 liradan ve 823 liradan alınan Çeyrek Ziynet 828 liradan satıldı.

Madenlerde 6.500 ton altın var Ağrı’dan gelen son müjdeli haberle birlikte Türkiye, kısa vadede yıllık 100 ton altın üretim hedefine ulaşabilecek. Ancak Türkiye’de 6.500 tonluk potansiyel var. Bu rakam cari açığı 10 defa kapatacak büyüklüğe sahip!..