Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Yatırımcıların uzun vadede güven duyduğu altın yatırımında yıl sonu tahminleri de oldukça yüksek. Uzmanlar, altının yıl sonuna dek yükselişini sürdüreceğini ve yıl sonunda 600 lira civarında olacağını öngörüyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 504 lira oldu. Bu doğrultuda altının gramı günü yüzde 0,06 artışla kapamış oldu.

7 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 817,00 lira, Cumhuriyet altını 3.341,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,06 yükselişle 504,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 503,50 503,70 503,80 504,00

Cumhuriyet Ata Lira 3.318,00 3.339,00 3.320,00 3.341,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 460,00 464,00 460,00 464,00

Lira(Tam) Ziynet 3.243,00 3.263,00 3.245,00 3.265,00

Yarım Ziynet 1.622,00 1.632,00 1.623,00 1.633,00

Çeyrek Ziynet 811,00 816,00 812,00 817,00