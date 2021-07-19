Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Normalde mayıs itibarıyla sebze ve meyvenin gıda enflasyonunu aşağı çekmesi gerektiğini ifade eden Bakan Pakdemirli “Beklenilen kadar düştü mü? Hayır. Meyve ve sebze bize yeterli, hatta fazlası da var. İhracat olunca ister istemez bir artış olabiliyor. Yurt dışına giden fiyat neyse, bizde de biraz ona yakın fiyatlarla karşılaşabiliyoruz. Döviz kuruna bağlı fiyat oluşuyor” dedi. Bütün dünyada rakamların yüksek olduğuna dikkat çeken Bakan Pakdemirli “Ayçiçeği, dünyada dolar bazında yüzde 150 arttı. Buğday, arpa gibi birçok şey arttı. Sadece bizde değil. Geçici bir durum. Ancak kasım ayından itibaren seraya geçildiğinde de fiyatlar biraz zamlanabilir. Maskeleri çıkardığımız zaman biraz daha rahatlayacağız” ifadelerini kullandı.

Yazlık sebze meyvede 3-4 kat kâr marjı var! Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, mayıs ayında üretici ve market fiyatları arasında gözlemlenen farkı açıkladı.

Atık sebze meyve, gübre oluyor Türk şef Ebru Baybara Demir'in kurucuları arasında yer aldığı Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi ile 'Topraktan Toprağa- Organik Atıkların Dönüştürülmesi' projesinin ilk adımlarını attı.