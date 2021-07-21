Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Türkiye piyasalarının bayram tatili sebebiyle kapalı olduğu bu hafta, küresel piyasalarda risk iştahı zayıflıyor. Büyük merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan vakalar piyasaları olumsuz etkiliyor. Delta varyantının Avrupa ve Asya başta olmak üzere vakalarda tekrar artışa sebep olması birçok ülkede yeni tedbirleri gündeme getirirken ekonomik toparlanma için umutlar da azaldı. Küresel borsalarda sert kayıplar yaşandı. ABD’de Dow Jones endeksi yüzde 2,09, S&P 500 endeksi yüzde 1,51, Nasdaq endeksi de yüzde 1,06 azalışla haftaya başladı. En çok kayıplar salgından olumsuz etkilenen hava yolu şirketlerinin hisselerinde oldu. United Airlines’ın hisseleri yüzde 5’in, American Airlines’ın hisseleri yüzde 4’ün ve Delta Airlines’ın hisseleri yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetti. Covid-19 salgınına ilişkin endişelerle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 1,17’ye gerileyerek 5 ayın en düşük seviyesine indi. Avrupa tarafında ise İngiltere borsası yüzde 2,34, Almanya yüzde 2,62, Fransa yüzde 2,54, İtalya yüzde 3,34 geriledi.

GÖZLER AVRUPA MERKEZ BANKASI TOPLANTISINDA

Öte yandan ABD ve Avrupa’da tahvil alımlarının azaltılmaya başlanacağı ve küresel ölçekte genişlemeci politikaların sonuna gelindiği yönündeki beklentiler de devam ediyor. Bu çerçevede geçen hafta Kanada ve Yeni Zelanda merkez bankaları tahvil alımlarını azaltarak, sürecin ilk işaretlerini verdi. Yarın da Avrupa Merkez Bankasının toplantısı takip edilecek.

TÜRKİYE’DE DURUM

Doların küresel çapta değerlenmesi içeriye de yansıdı. Geçen hafta 8,50’yi gören kur, bu hafta yeniden 8,60’ı test etti. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, Kurban Bayramı tatiline yüzde 0,86 değer kaybederek, 1.351,59 puandan girdi. İşlemler 26 Temmuz Pazartesi başlayacak. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu belirtiliyor. Dolarda da 8,60 - 8,66 direnç seviyeleri takip edilecek. Uluslararası piyasada altının onsu ise 1.800 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Altının gram fiyatı da 500 TL’nin hemen altında seyrediyor.

Analistler “Aşılanmanın yüksek olduğu ABD, İngiltere, İspanya gibi ülkelerde vaka sayısındaki yükseliş endişe verici. Ancak sağlık sistemini etkileyecek ekonomiyi durduracak bir tehdit şu anda söz konusu değil. Çünkü can kaybında önemli yükseliş yok. Burada da yeniden tırmanma başlarsa endişeler artabilir. Türkiye’de de vaka sayısı son dönemde yükselmesine rağmen Avrupa’da çoğu ülkenin altında. Aşılama performansı devam ederse içeride ekonomi ve piyasalar açısından bir endişe olmaz. Bu sebeple borsa tarafında belli destek seviyelerinde alım düşünülebilir” görüşünü dile getiriyor.

PETROL DE 70 DOLARIN ALTINDA

OPEC, ağustos-aralık döneminde petrol üretiminin her ay için günlük 400 bin varil artırılmasını kararlaştırdı. Arz artışına işaret eden karar sonrası fiyatlarda düşüş yaşandı. Brent petrolün varili, yüzde 5’i aşan kayıpla 68 dolara kadar geriledi. Vaka sayılarında artış ve bunun talebi etkileyeceği endişeleri de petroldeki düşüşte etkili oluyor.

Altın parlıyor borsa bekliyor Ons ve dolardaki yükselişin etkisiyle gram altın 520 TL'yi geçerek tarihî zirvelerine yaklaştı. 1.400-1.460 bandına sıkışan borsada ise "temkinli iyimser" bekleyiş hâkim...

Piyasalarda tatil öncesi nakde geçiş Piyasalar, 15 Temmuz ve Kurban Bayramı sebebiyle uzun bir tatil dönemine giriyor. Bu sebeple hacim düştü, fiyatlar dar alanda sakin seyrediyor.