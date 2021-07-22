Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine taşınmazlarının yerli üretimi desteklemek amacıyla ceviz, badem, Antep fıstığı, zeytin başta olmak üzere, kavak, kızılağaç, okaliptüs, fıstık çamı, kızılçam, sedir, köknar, ladin, akasya ve benzeri türlerin yetiştirilmesi için 10 yıla kadar ağaçlandırma amaçlı kiralanmasına devam ediliyor. Uygulama kapsamında 2020 yılı ve 2021’in ilk altı ayında Elazığ’da 1,6 milyon metrekare, Gaziantep’te 1,2 milyon metrekare, Niğde’de 1 milyon metrekare olmak üzere ülke genelinde toplam 9 milyon metrekare yüz ölçümlü hazine taşınmazı için vatandaşlarla kira sözleşmesi imzalandı. Böylece taşınmazlar üretime kazandırılmış oldu.

Millî Emlak Genel Müdürlüğünce belirlenen veya gerçek/tüzel kişiler tarafından talep edilip kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, idarenin internet sayfasında ve uygun görülen şekillerde 30 gün boyunca ilan ediliyor. İlandaki bu taşınmazlardan köy ve belde sınırları içinde bulunanlar, aynı süre içinde ilgili köy ve beldede uygun görülen vasıtalarla duyuruluyor.

Hazineye ait 55 arsa ihaleyle satılacak Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, hazineye ait 55 arsanın satışa çıkarılacağını duyurdu.