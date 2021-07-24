Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk mobilya sanayinin global ticaretine ve markalaşma sürecine katkı sağlamayı amaçlayan CNR Mobilya - Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nı 17’inci defa hayata geçirdiklerini dile getiren CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem “Türkiye’nin bu yılki ilk ve tek uluslararası mobilya fuarını 3 Ağustos’ta CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde açacağız” dedi.

2 milyar doların üzerinde mobilya ticaretinin gerçekleşmesi beklenen fuarın en dikkat çeken alım heyetlerinin ABD’den geleceğinin altını çizen Erem, yıllık 60 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiren ve Türkiye’yi yeni ticaret üssü olarak nitelendiren ABD’li mobilya alıcılarının, CNR Mobilya Fuarı’nda yeni ve uzun soluklu ticaret anlaşmaları imzalayacaklarının önemine değindi. Erem “Dünyanın en büyük üreticilerinden Çin’in pandemi sürecinde yaşadığı büyük imaj ve güven kaybı, ABD ve İsrail gibi çok sayıda ülkenin ticaret rotasını Türkiye’ye çevirmesine sebep oldu. Türkiye’nin hiçbir koşulda üretime ara vermemesi, hava, deniz ve kara yolu taşımacılığındaki eşsiz konumu ve tüm sektörlerdeki üretim kalitesi, dünya ticaret ağlarının Türkiye lehine yeniden şekillenmesinin en önemli sebepleri arasında” olduğunu söyledi.

150 BİNDEN FAZLA ALICI

Geçen yılki fuarda 148 bin 718 ziyaretçi sayısına ulaşarak âdeta bir rekor kırdıklarını açıklayan Ceyda Erem “Bu yıl da aralarında Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu, Afrika, Amerika ve Bağımsız Devletler Topluluğunun yer aldığı 135 ülkeden 500’ün üzerinde firma ve 150 bini aşkın satın almacıya ev sahipliği yapacağız” dedi.

Mobilyacı peşin paraya bile sünger bulamıyor Dünyada ham madde krizi çeşitli sektörlerde kendini gösteriyor. Pandemide hem iç hem dış satışları artan mobilyacılar da özellikle sünger ihtiyacını karşılamakta problem yaşıyor.

Mobilyada ABD’ye ihracat ikiye katlandı Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artışla 82,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.