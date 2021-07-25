Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş yeri alışverişi hizmeti sunan Avansas’ın açıkladığı verilere göre 2020’e kıyasla 2021 yaz döneminde sepet ortalaması yaklaşık yüzde 30 arttı. Yeni kullanıcı sayısında ise yüzde 100 artış yaşandı. Haziran ayında en çok Türk kahvesi ve çay satışı gerçekleşti. En çok tercih edilen temizlik ürünü kağıt havlu olurken, plastik klasörler ve fotokopi kağıdı favori ürünler arasında yerini aldı.

Kadınlar ofise döndü, ruj satışları patladı Koronavirüs salgını sebebiyle insanların evlerine çekilmesi ve evden çalışmasıyla İngiltere’de ruj satışlarında büyük düşüş yaşanmıştı.

Pandemide paylaşımlı ofislere ilgi arttı Pandemi döneminde plazalar boşalırken paylaşımlı ofislere olan ilgi arttı. Bu alanda hizmet veren firma sayısı ise son bir yılda yaklaşık üç kat artış gösterdi.