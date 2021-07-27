Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili maddeleri uyarınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.
Kırıkkale Üniversitesi 132 Sağlık Personeli istihdam edecek
27.07.2021 - 10:41 | Son Güncelleme: 27.07.2021 - 10:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, 132 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu.
Etiketler : Kırıkkale Üniversitesi,sağlık personeli,alım,
797850 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/797850.aspx
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