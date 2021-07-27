Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) ve Sözlü Sınav ile Sözleşmeli Muhafaza Memuru alınacaktır.
Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alacak
27.07.2021 - 11:06 | Son Güncelleme: 27.07.2021 - 11:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanlığı, 750 Sözleşmeli Muhafaza Memuru alacağını duyurdu
Etiketler : ticaret bakanlığı,
797852 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/797852.aspx
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