Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 1 Ocak 2022'ye kadar selden etkilenen bölgelerde alışverişlerde kredi kartı taksitlerinin 2 katına çıkarıldığını açıkladı. Kredi vadeleri ise hem yeni kullandırılacak hem de yeniden yapılandırılacak krediler için, yönetmelikteki sürelere tabi olmaksızın ödemesiz dönemlerin uygulanması dahil olmak üzere bankalarca belirlenecek.

Erdoğan'dan afetzedelere müjde: Ödemeler ertelendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce, Rize ve Artvin'de selden etkilenen yerlerin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edileceğini açıkladı.

Selden etkilenen yerleşim yerleri afet bölgesi ilan edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Düzce, Artvin ve Rize’deki birçok yerleşim yerinin afet bölgesi ilan edileceğini ve afet bölgelerinde vergi, SGK prim ve esnaf kredi geri ödemelerinin erteleneceğini, eşya, iş yeri ve araç zararları için destek sağlanacağını bildirdi.