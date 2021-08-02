Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

31 Mayıs 2021'den bu yana süreci devam eden, aralarında taşerondan kadroya geçen 700 binden fazla kamu işçisinin de bulunduğu sözleşme sürecinin ise bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirledi. İki konfederasyon, hükûmetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu.

Konfederasyonların ortak talepleri arasında, tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının karşılanması gibi maddeler de yer alıyor. Süreç yasal olarak ağustosun üçüncü haftasında sona eriyor. Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demir yolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren sözleşmelerle ilgili olarak hükûmet brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık verdi. İşçi konfederasyonlarının hükümetin teklifini düşük bulup yeni teklif beklentisi üzerine, taraflar arasında geçen hafta tekrar temas kuruldu. Bu doğrultuda, ilerleyen günlerde görüşmelerin yoğunlaşması ve sözleşmenin bu hafta sonuçlanması bekleniyor.

Bakanlık'tan kamu işçilerine 100 TL zam önerisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sendikalara sundu.

Kamu işçilerine zam teklifi belli oldu Bakanlık, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sendikalara sundu.