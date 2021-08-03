Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ihracatı temmuzda, bayram tatilinin iş günü sayısını düşürmesine rağmen geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 10,2 artışla 16 milyar 413 milyon dolara ulaştı. Bu rakam aynı zamanda cumhuriyet tarihinin en yüksek temmuz ayı ihracatı oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) açıkladığı verilere göre yılın ilk 7 ayında ihracat yüzde 35 artışla 121 milyar 358 milyon dolara çıkarken son 12 ayda ilk kez 200 milyar doları da geçerek 201 milyar 46 milyon dolara ulaştı. 16 Temmuz’da ise 1,5 milyar dolarla günlük ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla Ankara’da düzenlenen toplantıda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle “İhracat ailemiz, rekorlarla kapattığı ilk 6 aydan sonra geçtiğimiz ay da tarihi bir performans gösterdi. Son 14 yıldır, 100 milyar dolar seviyelerinde olan ihracatımız, tarihte ilk kez 12 ayda 200 milyar doları aştı. Mevcut yükseliş ivmemiz gösteriyor ki, en fazla 5 sene içerisinde 300 milyar dolarlık ihracata hep beraber ulaşacağız. Bunu başaracak altyapı ve tecrübeye fazlasıyla sahibiz” dedi.

2022 HEDEFİNİN DE ÜZERİNDEYİZ

Son 12 ayda 201 milyar 46 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, yıllık ihracat hedefinin de oldukça üzerinde bir rakama eriştiklerini kaydeden İsmail Gülle “Bu rakamla beraber, sadece 2021 yılı hedefimiz olan 184 milyar doları değil, 2022 hedefi 198 milyar doları da aşmayı başardık. Şimdi gözümüzü 2023 hedefine diktik. Geçtiğimiz hafta açıklanan Merkez Bankası Enflasyon Raporu’na göre; net ihracat dönemlik büyümeye 1,5 puanlık pozitif katkı verdi. Net ihracatın yıllık büyümeye katkısı ise 1,1 puan oldu. İhracatımızdaki güçlü artış, hem 2. çeyrekte ülkemizi güçlü bir büyüme rakamına ulaştıracak hem de cari açığın daha da azalmasını sağlayacak” diye konuştu.

Dış ticaret açığı yüzde 5 azaldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ithalatın temmuzda geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17 artış ile 20,7 milyar dolar olduğunu belirterek “Ocak-temmuz döneminde ithalatımız, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 146,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmimiz ise 268,2 milyar dolara yükseldi. Bir diğer önemli gösterge olarak ihracatın ithalatı karşılama oranı, ocak-temmuz döneminde, geçtiğimiz yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 82,7’ya yükselmiştir. Benzer şekilde, dış ticaret açığımız ocak-temmuz döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 azalarak 25,5 milyar dolara gerilemiştir” dedi. Bakan Muş, göstergelerin ikinci çeyrekte baz etkisinin de katkısıyla yüzde 20 civarında ciddi büyümeye işaret ettiğini belirterek “Hep söylediğimiz gibi, büyümenin miktarı kadar sağlıklı ve dengeli olması da çok önemlidir” diye konuştu.

Otomotiv ilk sırada

¥ Geçtiğimiz ay 18 sektör ihracatını artırırken 2 milyar dolarlık ihracatla ‘otomotiv’ sektörü ilk sırada yer aldı. 1,9 milyar dolara ulaşan ‘kimyevi maddeler’ ikinci ve 1,7 milyar dolara ulaşan ‘çelik’, üçüncü oldu. Çelik sektörü ihracatını 709 milyon dolar artırdı.

¥ Türk bayrağını 213 ülke ve bölgede dalgalandıran ihracatçılar, 128 ülkeye ihracatını artırma başarısı gösterdi.

¥ 1.273 firma bu ay ilk defa 53,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılbaşından bu yana ilk defa ihracat yapan firma sayısı ise 10 bin 598’e ulaştı.

¥ En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1,4 milyar dolarla Almanya, 1 milyar dolarla ABD ve 983 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

¥ Türk lirası ile açılan beyannamelere göre; 173 ülkeye toplam 4,6 milyar TL tutarında ihracat gerçekleştirildi. 6.463 firma, ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti.

Temmuz ayı ihracat rekoru kırıldı Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Temmuz ayı ihracatının 16,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır ve ilk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz" dedi.

İhracatta akıllı eldiven atağı Türkiye’nin dünya çapındaki tek endüstriyel akıllı giyilebilir teknoloji markası Thread In Motion, yurt dışında verdiği hizmet ağını daha da genişletiyor.