Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci maddesi, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2020 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve kurum tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı veya sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel pozisyonunda 30 (otuz) Zabıt Kâtibi, 5 (beş) Teknisyen (Bilgisayar ve İnşaat), 30 (otuz) Destek Personeli (Hizmetli, Garson, Bulaşıkçı ve Şoför), 1 (bir) Mübaşir, 4 (dört) Programcı alınacak.

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