Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalarda risk iştahı haftanın ikinci yarısında geriledi. Salı günü 8,29’dan gelen alımlarla yükselişe geçen dolar, dün 8,60’a yaklaştı. Piyasaların gündeminde iç siyaset cephesinden gelen açıklamalar, FED’den gelen ‘şahin’ değerlendirmeler ve makroekonomik göstergeler var. Bu anlamda bugün belli olacak ABD tarım dışı istihdam verisi dikkatle takip edilecek. Öncesinde açıklanan ABD özel sektör istihdam verisi temmuzda 330 bin artışa işaret etti. Ancak bu rakam, 690 bin seviyesindeki beklentinin oldukça altında kaldı.

FED VE FAİZDE DÜŞÜŞ SİNYALİ

FED Başkan Yardımcısı Richard Clarida, önceki gün yaptığı açıklamada; FED’in ekonomik hedeflerine gelecek yılın sonuna kadar ulaşmasını ve 2023’te faiz oranlarını artırmaya başlamasını beklediğini ifade etti. FED’in varlık alımlarını azaltma sürecine doğru ilerlediğini de aktaran Clarida, bu konuda sürprize yer bırakmadan iletişimin sağlanacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da önceki akşam katıldığı bir canlı yayında faiz oranlarında düşüş sinyali vermesinin ardından döviz ve altında sınırlı yükseliş gerçekleşti.

MAKAS KAPANDI

Temmuz ayında açıklanan yıllık enflasyon ile TCMB’nin politika faizi arasındaki fark neredeyse sıfıra inerken, ekonomist ve analistlerin çoğunluğu artık faiz indirimi için alan kalmadığını ve yılın geri kalanında faiz indirimi beklemediklerini belirtmişlerdi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu da enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada; emtia fiyatları, kur ve artan talebin enflasyonu yukarı yönlü etkilediğini ifade etmiş, politika duruşunun enflasyon üzerinde belirlenmeye devam edeceğini söylemişti. Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 384 baz puan seviyesinde bulunurken, iki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 18,77 civarında seyrediyor.

GRAM GRAM TIRMANIYOR

Bu arada altının gram fiyatı da dün 497 TL’yi test etti. Dolardaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, hafta içinde 483 TL’ye kadar gerilemişti. Altının ons fiyatının son bir aydır 1.790-1.830 bandında dalgalı bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler; bu seviyelerin kırılması durumunda, kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini kaydetti.

8,58 ÖNEMLİ DİRENÇ

A1 Capital tarafından yapılan teknik değerlendirmede “Parite 8,35 desteği aşağısında kalıcılık sağlayamadı. Sonrasında alımlar kuvvetlendi. Bu sayede kısa vadeli direnç olarak takip ettiğimiz 8,58 seviyesine ulaşıldığını gördük. İlk olarak 21 günlük ortalamanın geçtiği 8,53 takip edilecek. Ardından 8.58 önemli olacak. Bu seviyelerin aşılması ile alımların 8,73 seviyelerine kadar sürme ihtimali olabilir. Geri çekilmelerde ise 8,48 desteği takip edilecek. Buranın aşağı kırılması ile 8,35 ve 8,28 yeniden hedef konumuna gelebilir” görüşlerine yer verildi.

Gram altın 483’ten döndü Küresel piyasalarda artan risk iştahı, altının ons fiyatını baskılamaya devam ediyor. 29 Temmuz’da 1.832 dolara kadar yükselen ons altının fiyatı, dün 1.810 doların altını test etti.

Dolar 8,4850 lira oldu Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli olurken doların güne 8,4850 liradan başladığı gözlemlendi.