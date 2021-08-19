Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köprü güzergâhının en yakın yerleşim birimi olan Yülüce mevkiinde bölgeden geçen araçların gürültüsünün kesilmesi amacıyla 1 kilometre uzunluk ve 3 metre yüksekliğinde bariyer monte edildi. Çalışmayı yapan şirketin Genel Yönetim Direktörü Nejan Hatko, bariyerle kara yolu gürültüsünün yaşam alanlarına ulaşmasının önüne geçildiğini söyledi. Operasyonu 45 günde tamamlayıp hedeflenen gürültü düşüşünü yakaladıklarını vurgulayan Hatko, şöyle konuştu: Kauçuk gürültü bariyerleri yüzde 100 çevreci olup geri dönüşümlü malzemeden elde edilmiştir ve tüm Avrupa standartlarındaki başarılı test sonuçlarına ve sertifikalara sahiptir. Tamamen yerli olan üretimimiz, üzeri sentetik çim kaplı dekoratif görünüme sahip olup doğal görünüm barındırmaktadır. Akustik ömrü tamamlandıktan sonra tekrar geri dönüşüm için uygun bir malzemedir. Hiçbir zaman çevreye karışmayacak, her zaman yeniden kullanılabilir döngü içinde kalacaktır.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde montaj hızlandı Çanakkale'nin Lâpseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde üçüncü tabliye montajına başlandı.