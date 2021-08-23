Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dört milyon memur ve iki milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023’teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi. Hükûmet, dün nihai zam teklifini sendikalara sundu. Edinilen bilgilere göre, hükûmet ile memur sendikaları arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı. Varılan anlaşmanın, bugün saat 14.30’da düzenlenecek toplantı ile kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Toplantıda maaş artışlarının yanı sıra çeşitli sosyal haklarla ilgili varılan mutabakatlar da açıklanacak. Bu kapsamda bazı meslekler için daha önce taahhüt edilen 3600 ek göstergenin de yıl sonuna kadar sonuçlandırılacağına ilişkin hükmün, imzalanacak metinde yer alacağı kaydediliyor.

YENİ TEKLİF İSTEMİŞLERDİ

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos’ta başlamıştı. Görüşmelerin geride kalan bölümünde Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen; taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talep etmişti. Buna karşılık hükûmet, 2022’nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023’ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enf-lasyon farkları teklifinde bulunmuştu. Hükûmetin bu teklifini yetersiz bulan memur sendikaları yeni teklif istemişti. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul “Hazırladığımız talepler, ekonomik şartlar ve kamu çalışanlarının görüşleri dikkate alınarak belirlendi. Enflasyon, döviz kuru ve kamu çalışanlarının alım gücü göz önünde bulundurulduğunda, taleplerimiz oldukça mantıklı ve makul. Biz bu sözleşmenin uzlaşıyla masada imzalanmasını istiyoruz” demişti.

Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de “3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz” mesajı vermişti. Bu düzenleme ile de bazı gruptaki devlet memurlarının aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin iyileşmesi sağlanacak.

Memur ve memur emeklisi zam teklifi belli oldu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “2022 yılının birinci 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ay için de yüzde 6 artı enflasyon farkı önerisini veriyoruz. 2023 için ise ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 6 artı enflasyon farkı önerisinde bulunuyoruz” dedi.