Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelindeki 22 sahadan 16’sına sahip Antalya Belek’te, aşılama oranının artmasıyla bu yıl beklentiler yüksek. Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği Türkiye Başkanı Cahit Şahin, golf sezonunun eylülde başlayıp haziran sonuna kadar devam ettiğini söyledi. Salgın öncesinde yılda yaklaşık 120 bin oyuncunun 8 ay boyunca bölgeyi ziyaret ettiğini vurgulayan Şahin “Geçen yıl misafir sayısında yüzde 80’lere varan bir düşüş yaşadık. Golf, sezonun 12 aya yayılmasına katkı sağlıyor. Genellikle geliri yüksek insanların yaptığı bir spor. Burada tatil yapıp oyun oynuyorlar. Golf için gelen turistin yaptığı harcama 1.500 avroya kadar çıkabiliyor” dedi. Antalya; 100’e yakın ülkeden golfçüleri ağırlıyor. Misafirlerin yüzde 70’ini Almanlar oluşturuyor. Dünyanın önemli golf merkezlerinden biri hâline gelen Belek’te, yeni sezon için hazırlıklar da tamamlandı. Bu sezon 50 bin golfçünün ağırlanması bekleniyor. 2019’da 300 milyon dolarlık gelir sağlayan Antalya’da, bu yıl yaklaşık 125 milyon dolarlık kazanç hedefleniyor.

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