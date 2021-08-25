Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 23 Ağustos itibarıyla Antalya’ya yurt dışından hava yoluyla 4 milyon 780 bin 710 turist geldi. Turistlerin büyük bir bölümünü ise Ruslar oluşturdu. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, hareketli bir sezon geçirdiklerini belirterek “Yıl başında geçen yılın en az iki katı bir turist hedeflemiştik. Nitekim rakamlar bunu doğruluyor. En yoğun turisti Rusya’dan alıyoruz. Ukrayna, Polonya ve Orta Doğu pazarları gayet iyi gidiyor” dedi. Bu arada Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, Covid-19 tedbirleri kapsamında güvenli turizm sertifikası alan otellerin temmuz ve ağustos aylarını yüzde 95 doluluk oranıyla kapattığını söyledi.

Turizmde sapma yok Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, el birliğiyle yeni bir Marmaris hikâyesi yazıp bunu hızlı şekilde hayata geçireceklerini belirterek "Bu seneki 25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok" dedi.

Turizmde üç ayda 3 milyar dolar gelir Koronavirüs nedeniyle sınır kapılarında anket yapılamadığı için geçen yılın ikinci çeyreğinde açıklanamayan Türkiye'nin turizm geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar olarak gerçekleşti.