Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk yarı finansal sonuçlarını paylaşan 97 şirketten 85’i kâr elde etti, 12’si zarar yazdı. Söz konusu şirketlerden en fazla kâr elde eden ise, 5,8 milyar lirayla Ereğli Demir ve Çelik oldu. Onu Garanti Bankası, Koç Holding, Akbank, İş Bankası, Yapı ve Kredi, Sabancı Holding, Enka İnşaat, Ford Otosan ve ŞİŞECAM izledi. Bu dönemde en fazla net zararı 1,6 milyar lirayla Pegasus açıkladı. Ardından Global Yatırım Holding ve Net Holding geldi. Salgın kaynaklı uçuş talebinin azalması ve dünya genelinde zaman zaman uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle geçen yılın ilk yarısında 4 milyar 257 milyon lira zarar yazan THY, bu yılın aynı döneminde bu zararı 4 milyar 198 milyon lira azaltmayı başardı. Şirketin net zararını azaltmasında, kargo gelirlerindeki artış etkili oldu.

Borsada ilk hedef 1.470 Geçen hafta yatırım araçlarından borsa ve döviz ‘sınırlı’ kaybettirdi, altın ‘hafif’ değer kazandı.