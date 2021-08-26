Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üretimin büyük kısmının yapıldığı İzmir’de İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen “Üreticiler tarladan çıkışı 4,2 lira olarak belirledi. Onlar için güzel bir rakam” diye konuştu.

Üreticiler de “Bu rakamın altına satmıyoruz. Fiyatlar tavan yaptı. Durumdan memnunuz. Bunun devam etmesini istiyoruz. Bu artış, geçen sene düşük fiyat sebebiyle bu yıl üretim alanlarının daralmasından kaynaklandı. Ekmeyenler pişman. Daha önceden fiyatların bu kadar yükseldiğini hatırlamıyoruz” diye konuştu.

Pazara ve markete gelen vatandaşlar ise 8-10 TL kilo fiyatından şikâyetçi olarak “Yaz mevsiminde böyle fiyat görmedik. Cacık yerine karpuz yiyoruz” diye konuşuyor.

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