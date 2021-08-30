Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ilk uydu ihracatına imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yakın zamanda bu başarıya bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas, Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde yürütülen çalışmalar ve şirketin bu alandaki faaliyetlerini değerlendirdi. Şirket bünyesinde uzay bölümünün 16 yıldır faaliyet gösterdiğini dile getiren Nas, hâlihazırda Türksat 6A uydusunun uçuş modeli, öncesinde mühendislik modeli üzerinde entegrasyon, montaj, test faaliyetleri yürütüldüğünü söyledi. Türksat AŞ için üretilen haberleşme uydusu projesinin başarılı şekilde sürdüğünü ifade eden Nas, ayrıca yakında bir markaya dönüşecek, tamamen elektrikli itki sistemiyle çalışan uluslararası pazara yönelik haberleşme uydu çalışması yürüttüklerini dile getirdi.

FIRSATLARI TAKİP EDİYORUZ

Dr. Selman Nas, şöyle konuştu: Geliştirme faaliyetini Arjantin merkezli INVAP firmasıyla ortak kurduğumuz GSATCOM Uzay Teknolojileri AŞ vasıtasıyla yapıyoruz. Bir müşterimiz de oldu. Arjantin’deki ARSAT operatörü için geliştirdiğimiz uyduya dayalı haberleşme uydusu yapacağız. Yüksek veri transferi yapabilen bir haberleşme uydusu. Uluslararası alanda GSATCOM şirketimiz bir ihracat yaptı. Uzay alanında bizim açımızdan çok önemli, başarılı bir olay olarak görüyoruz bunu. Başka ülkelerde de ihalelere girdik. GSATCOM’u yakın zamanda, 2 yılı biraz aşkın bir süre önce kurduk. Kazakistan’da bir haberleşme uydusu ihalesine girdik, son ana kadar çok iyi bir şekilde getirdik. Uluslararası arenada başka fırsatları da takip ediyoruz. Başka ülkelerin de haberleşme uydusu ihtiyaçları var. Oralarda da teklifler vermek için fırsatları kolluyoruz. Yakında benzer bir haberleşme uydusuna yönelik görüşmelere de başlayacağız. İkinci uydudan sonra devamı da gelecek.

YURT İÇİNDE DE GÖRÜŞME YAPIYOR

Dr. Selman Nas, kütlesi düşük olduğu için iki uydunun aynı fırlatıcıyla gönderilebildiğini anlattı. Yurt içinde de bu tür uydular için görüşmeler yaptıklarını ifade eden Nas, haberleşme uydularını yurt içi imkânlarla yapabilmeyle ilgili bütün kabiliyetleri kazandıklarını söyledi. Nas, şöyle konuştu: Ordumuzun bir haberleşme uydusu ihtiyacı söz konusu. Onu da bu tür bir çözümle verebilmemiz mümkün. Türkiye’deki operatörümüzün 2030’dan önce, 2025’ten sonra bazı uydularını yenilemesi gerekiyor. Onlarla ilgili de görüşmeler yaptık. O fırsatlar var. Yetkinliğimizin hem kimyasal hem elektrikli itki sistemlerinde oluştuğunu, maliyet etkin çözümler ve hızlı üretme kapasitesine sahip olduğumuzu düşündüğümüzde yurt içindeki ihtiyaçları da karşılayabilecek noktadayız.

Boeing 737’nin motor kapağını TUSAŞ üretecek Boeing ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), 737’lerin motor kapağı üretim ve tedariki için sözleşme imzaladı.

TUSAŞ'tan önemli bir hamle daha Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), geliştirdiği hava platformlarını dünya kamuoyuna daha iyi tanıtmak için web sitesini yeniledi. Teknolojik yeniliklerin entegre edildiği yeni web sitesinde Türkiye’nin havacılık sektöründe ilk olarak TUSAŞ’ın geliştirdiği hava platformlarının 3D görünümleri de ziyaretçiler ile buluşuyor.