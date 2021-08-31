Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Nisan tarihinden bu yana uygulanan av yasakları, 1 Eylül'de sona erecek ve av sezonu yeniden başlayacak. Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar, 1 Eylül'de Karadeniz, Marmara ve Ege'de, 15 Eylül'de ise Akdeniz'de denizlere açılacak. Denizlerde avcılık faaliyetleri 15 Nisan itibarıyla sona erecek.

Balıkçılar, hem teknelerini hazırlayarak hem de olta ve yem gibi ekipmanlarını tedarik ederek avlanmaya hazırlanıyor.

Balıkçı Mehmet Şahin, "Balıkçılık sezonu nisan ayının 15'inde bitiyor. Eylül ayının 1'ine kadar ülke genelinde balık avlamak yasak. Balıkçılar camiası hazırlıklarını tamamlıyorlar. Askerler savaşı nasıl hazırlanırsa bizde balık sezonuna öyle hazırlanıyoruz. Hayırlısıyla bu akşam saat 24.00'da yasak kalkınca 'vira Bismillah' diyeceğiz. Denizlerimizde nasibimizi arayacağız" diye konuştu.

"DENİZİN SOĞUMASI LAZIM"

Deniz sıcaklığının yüksek olduğunu belirten balıkçı Ahmet Keskin, "Geçen sene fazla palamut olmadı. Bu sene olur diyoruz ama bu sene de şu anki görüntü iyi değil. Deniz bugünlerde çok sıcak. Denizin soğuması lazım. Soğuması ile balık sahile iner, o zaman belki bir şeyler olur. Ağımızı yiyen hep yunuslar. Ben her sene 10 tane ağ ile mezgiti bitirirdim. 3-4 senedir 20-30 ağ yetmiyor. Yunus hem balığı alıyor, hem ağı parçalıyor. Çok şikayetimiz var" dedi.

7 yaşından beri balıkçılıkla uğraşan Saffet Andiç, 1 Eylül’ün herkese hayırlı olmasını diledi. Bol bir balık sezonu olmasını dileyen Andiç, "Vatandaşların balıktan faydalanması için biz balıkçılara çok iş düşüyor. Mezgite ağ atıyoruz, istavrite ağ atıyoruz. Her çeşit balığımız var Karadeniz’de. Sezon inşallah bol olur da nasip olan herkes sebeplenir. Önce bilinçli avlanmamız lazım. Geçen sene palamut çok güzeldi. Mevsimler şu anda geçen seneye rağmen 1 ay daha geriye gitti. Şu anda temmuz olması gerekirdi. Denizde lüfer ve çinakop aşırı derecede var. Sezona balıkçılar olarak her zamanki gibi bol olacak şekilde hazırlanacağız. Biz de vatandaşımıza taze balığı ikram edeceğiz" ifadelerini kullandı.

PALAMUT VE HAMSİDE BOLLUK BEKLENİYOR

Tezgahlarda hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar ise palamut ve hamside bolluk bekliyor.

Balıkçı Yusuf Durmaz, "Tezgahlarda hazırlıklarımızı tamamladık. Bu gece yarısı itibariyle 'Vira Bismillah' diyeceğiz. Hamsi, palamut ve istavritte bolluk bekliyoruz. Pandemi ve müsilaj sorunlarında zorluklar yaşadık. Şu anda balıkları olumsuz etkileyecek bir şey kalmadı. Vatandaşlar güvenle balık yiyebilir" dedi.

Samet Varyemez isimli balıkçı ise "Av yasağının kalkmasına günler kala tezgahlarda hazırlıklarımızı tamamladık. Av yasağı olduğu dönem çiftlik balıkları ve olta balıkları satıyorduk. Bu nedenle tezgahlarda balık azdı. Av yasağının kalkmasıyla tezgahlarda balıklar çeşitlenecek. Palamut ve hamsinin bol olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Sulama göletinde su kalmayınca balıkçıklar oltalarıyla akın etti Günyüzü ilçesinde tarımsal sulama için kullanılan gölette su kalmayınca, balıkçılar akın etti.

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