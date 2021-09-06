Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları, inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Bir süredir grafiğinde sert iniş çıkışlardan ziyade ölçülü değişimler olan altının gramında gün 0,57 azalışla bitti. Bu doğrultuda; Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü 484,20 liradan tamamladı.

6 EYLÜL 2021 ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 784,00 lira, Cumhuriyet altını 3.210,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,57 düşüşle 484,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:



CUMA PAZARTESİ

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 486,80 487,00 484,00 484,20

Cumhuriyet Ata Lira 3.208,00 3.229,00 3.189,00 3.210,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 444,00 448,00 441,50 445,50

Lira(Tam) Ziynet 3.135,00 3.155,00 3.117,00 3.137,00

Yarım Ziynet 1.568,00 1.578,00 1.558,00 1.568,00

Çeyrek Ziynet 784,00 789,00 779,00 784,00

ALTININ KİLOGRAMI 485 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

Altın piyasasında, en düşük 483 bin lirayı, en yüksek ise 486 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 yükselişle 485 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 24 milyon 442 bin 539,65 lira, işlem miktarı ise 50,270,60 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 41 milyon 531 bin 488,04 lira oldu.

Gram altının fiyatı 487 lira oldu 24 ayar altının gramı, bir süredir izlediği düşüş grafiğinden sıyrılarak haftayı 1,21 yükselişle 487 lira ile kapattı.