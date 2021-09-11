Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım Sigortaları Havuzu Genel Müdürü Serpil Günal, iklim değişikliğinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkilerinin görüldüğünü belirterek, “Tarımsal sürdürülebilirliği önemli ölçüde etkiliyor. Bu durum giderek hız kazanıyor. Artık tarım sigortaları kaçınılmaz. Sel nedeniyle Bartın, Kastamonu, Ordu ve Sinop’ta toplam 66 hasar dosyasına karşılık 301 bin lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. Toplam 10 ilden de yangın sebepli ihbar alınmıştır. Mevcut durumda dosyaları tamamlanan üretici ve yetiştiricilerimize 11,6 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirilmiş olup, 503 bin lira daha ödeme yapılacaktır” dedi.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da, gıda fiyatlarındaki artışın küresel bir sorun hâline geldiğini belirterek, “Son bir yılda küresel çapta ortalama yüzde 32,9 yükseliş var. Mücadelenin temelinde tarım politikaları var. Tarımsal destekler, verimliliği artırıcı önlemler, tarımsal ürün planlaması, arazi toplulaştırma, tarımda ileri teknoloji kullanımı ve gençlerin tarıma yönlendirilmesi gibi çok boyutlu çözümlere ihtiyaç duyuyor. Maalesef son büyüme rakamlarında tarımın payı beklentilerin altında geldi. Bu da sorunun çözümü için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini gösteriyor” şeklinde konuştu.

Tarım alanındaki startup’lara destek Türkiye İş Bankası, girişim hızlandırma programı WorkupAgri ile tarım alanındaki girişimlere destek oluyor.

Tarımsal emtialar sanayi ürünlerine fark atıyor! Geçen hafta brent petrol yüzde 6,4, platin yüzde 6,3, gümüş yüzde 4,6, kurşun yüzde 2,9, bakır yüzde 2,1, kahve yüzde 2, nikel yüzde 1,6, çinko yüzde 1,5 ve paladyum yüzde 1,1 değer kaybetti.