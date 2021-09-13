Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 62 olarak gerçekleşirken, araç grubu bazında kapa-site kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 62, ağır ticari araçlarda yüzde 57, traktörde ise yüzde 73 seviyesinde gerçekleşti. İhracat tarafında ise 2021 Ocak-Ağustos döneminde, otomotiv toplan adet bazında yüzde 14 artış yakalarken, otomobil ihracatı yüzde 2 yükseldi. Bu dönemde, toplam pazar geçen yıla göre yüzde 26’lık oranda artışla 522 bin 244 adet düzeyinde gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında ocak-ağustos döneminde toplam pazar yüzde 5,4 ve otomobil pazarı yüzde 9 oranında artarken, ağır ticari araç pazarı yüzde 2,3 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 4,4 daraldı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 53 olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TIM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı ocak-ağustos döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 13,4 pay ile ilk sıradaki yerini korudu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 30, avro bazında ise yüzde 21 artış yakalarken, toplam otomotiv ihracatı 19,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında otomotiv ihracatı 2,4 milyar dolara yükseldi Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü otomotiv endüstrisinin ağustos ayı ihracatı, geçen yıla göre yüzde 57 arttı. Otomotiv endüstrisinin ağustos ayı ihracatı 2,4 milyar dolar oldu.