Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOKİ'den taksitle ev alan vatandaşları ilgilendiren kampanya yarın başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl yapılan 'TOKİ indirim kampanyası', bu yıl yoğun talep gelmesi üzerine ikinci kez yapılıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre; borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için yapılan indirim kampanyasının ikincisi düzenlendi. Konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yarın başlayacak kampanyadan yararlanmak isteyenler, 19 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek.

Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

BORCUNU KAPATAMAYACAK OLANLAR DA FAYDALANABİLECEK

Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek, 19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatmalarında, indirim oranı uygulanmayacak.

Geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcılarının faydalanabileceği kampanyadan, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları yararlanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, "Gayrimenkul Satış Sözleşmesini" imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

BAKAN KURUM DUYURMUŞTU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOKİ’nin tapu indiriminin bu yıl ikinci kez tekrarlanacağını belirterek, "TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasını, yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül’de tekrarlıyoruz. Kampanyamızdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, 21 Eylül - 19 Ekim tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunun tamamını ya da en az yüzde 25’ini peşin ödeyen vatandaşlarımız yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek" ifadelerini kullanmıştı.

TOKİ’den borcunu peşin ödeyene yüzde 22 indirim Bakan Murat Kurum “Borcunun tamamını ya da en az yüzde 25’ini peşin ödeyen vatandaşlarımız, yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek” dedi.

TOKİ'den ikinci indirim kampanyası! 21 Eylül'de başlıyor TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının ikincisi, yoğun talep üzerine 21 Eylül’de başlıyor. Kampanyada indirim oranı yüzde 22 olarak belirlendi.