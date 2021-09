Türkiye Gazetesi

Asya ve Avrupa'yı Çanakkale Boğazı'nda birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi. Tamamlandığında ülkenin simge yapılarından birisi olması beklenen ve beraberinde birçok ilki de barındıracak olan köprüde tarihi anlar yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve yanındaki protokol mensupları, 4608 metre uzunluğunda olan ve işçilerin üzerinde yürüdüğü 'kedi yolu'na çıkarak Asya'dan Avrupa yakasına geçti.

"Artık asırların hayâli için geri sayım başladı" diyen Bakan Karaismailoğlu, sadece kulelere yakın kısımlardaki tabliyelerin montajının kaldığını belirtti. Karaismailoğlu, "Köprü, 101 kilometre uzunluğu ile Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alıyor. 2023 metre orta açıklık ve 770’er metre yan açıklıklar ile beraber 3563 metre uzunluğundadır. 2023 metrelik orta açıklık, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü temsil ediyor ve tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak" ifadelerini kullandı.

İki çelik kule arasındaki köprünün, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Tamamlanınca, dünyada 2000 metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak tasarlanan ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek. 318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimarî amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak. Kısaca 1915 Çanakkale Köprüsü Çanakkale Boğazı'na adeta mühür vuracak ve ülkemizin simge yapılarından bir olacak" dedi.

Köprüde 162 bin kilometre uzunluğunda, yani dünyanın etrafında dört defa dönecek kadar çelik tel kullanıldığını söyleyen Karaismailoğlu, "Bölgedeki yüksek rüzgâr hızları dikkate alınarak tasarlanan köprümüz, gerek işletme döneminde gerekse de inşaat sırasında oluşacak en elverişsiz rüzgâr etkilerine karşı stabilitesi test edilmiş ve bu testlerden başarıyla çıkmıştır. Köprümüzün kule temelleri, olası büyük depremlere karşı çelik kazıklarla güçlendirilmiş ve zemin üzerinde konumlandırılmış batırma keson tipi temel seçilmiştir. Görevli şirket tarafından yapım bedeline 2 bin 332 milyar euro, kamulaştırma çalışmalarına ise 579 milyon TL harcama yapılmıştır" diye konuştu.

Yaklaşık 5100 personel, 809 adet iş makinesi ve 7/24 çalışma esasıyla başarıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımız sonucunda projemizin, 18 Mart 2022’de hizmete girmesi için yorulmak bilmiyoruz" diyen Karaismailoğlu, "Yollar, akarsular gibi geçtiği her yere can verir. Yapılan her yeni yol, akarsular gibi, geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür ve sanatına can katmaktadır. Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan Marmara ve Ege bölgelerini tam otoyol ağı ile birbirine bağladık. İstanbul-İzmir Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün de dâhil olduğu toplam 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolunu trafiğe açtık. 1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolunun da hizmete girmesiyle Marmara Otoyol Entegrasyonu tam anlamıyla sağlanmış olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle ve hava durumuna göre çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazından geçiş süresini 6 dakikaya indirecek. Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 113 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 737 milyon lira tasarruf sağlayacağız" diye konuştu.

Yapılan yürüyüşe, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

