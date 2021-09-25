Türkiye Gazetesi

Patrona şart koşan işçi için Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar çıktı. İş yerinde mesai arkadaşıyla tartışan fırın ustası, öfkesine hakim olamayarak patronuna "Ya o, ya ben" dedi ve mesai arkadaşının işten kovulmasını istedi. Talebi reddedilen fırın ustası istifa etti ve kıdem tazminatı için dava açtı.

Davalı fırıncı, davacının çalışma arkadaşının işten çıkarılması talebini haksız bularak reddettiklerini ve davacının da bunun üzerine izin almaksızın ve haklı bir mazereti bulunmaksızın işe gelmediğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istedi. Davanın kısmen kabulüne hükmeden İş Mahkemesi, kıdem tazminatı ödenmesine hükmetti. Davalı fırıncı kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Yargıtay, davaya son noktayı koyarak patrona "Ya o, ya ben" tehdidinde bulunan ustanın tazminat alamayacağına hükmetti ve işçi açısından haklı fesihi doğuracak bir sebep olmadığını belirterek işçi lehine çıkan kararın bozulmasını istedi.

"KABULÜ HATALI OLMUŞTUR"

Kararda, davacının kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığının tespiti için fesih bildiriminde belirtilen sebebin haklı sebep oluşturup oluşturmayacağının irdelenmesi gerektiği vurgulanarak, "Feshe ilişkin bilgisi olmayan tanık anlatımları ve dosya kapsamı incelendiğinde, davacının diğer işçinin kendisine sataştığını iddia ve ispat etmiş olmadığı; şu halde, davacının birlikte çalışmak istemediği diğer işçi yönünden işveren bakımından haklı bir fesih sebebinin bulunduğunu da ortaya koyamadığı anlaşılmaktadır. Açıklanan sebeplerle; davacının fesih bildiriminde ileri sürdüğü sebebin, haklı olmadığı anlaşıldığından davacının kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalı olmuştur. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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