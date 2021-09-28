Dolar fiyatlarında yatay seyir sürüyor. Geçen hafta, faiz kararları sonrası rekor noktoları gören dolar, sonrasında yaşadığı düşüşlerle yatay seyirde devam etmeyi sürdürmüştü.
28 EYLÜL DOLAR-AVRO FİYATLARI
Serbest piyasada 8,8230 liradan alınan dolar, 8,8250 liradan satılıyor. 10,3340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,3360 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 8,8293 lira, satışta 8,8647 lira olarak açıklamıştı. Avronun satış fiyatı ise 10,3270 lira olmuştu.,
Yılsonu dolar kuru beklentisi azaldı Cari yılsonu döviz kuru (Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 8,94 TL iken, bu anket döneminde 8,92 TL oldu.