Türkiye Gazetesi

Odun fiyatlarında yeni tarife, kış mevsiminin yaklaşmasıyla belli oldu. Tüketicinin beklenmediği oranda artışın yaşanacağı odun fiyatlarında ücretlendirmenin, yüzde 40-50 civarında zam üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor.

"HEM TÜKETİCİ, HEM SATISI KÖTÜ ETKİLENECEK"

Derlenen bilgiye göre; geçen sene odunun ton fiyatı ortalama bin lira iken, bu yıl ise bin 400 liraya kadar çıktığı görüldü. Konuya ilişkin konuşan oduncular; hem kendilerinin hem de tüketicilerin durumdan olumsuz etkilendiğini söyledi. Kömürcü Vakkas Kasım, “Geçen seneye göre yüzde 40 ila yüzde 50 bir zam oldu. “Geçen yıl satış fiyatımız bin lira iken bu yıl bin 400 liraya kadar çıktı” dedi.

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