Türkiye Gazetesi

Tamamlandığında Trabzon ile Gümüşhane arasındaki ulaşımı 1,5 saatten 40 dakikaya indirecek olan Yeni Zigana Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor. Kazı işlemlerinin yüzde 94'ünün tamamlandığı tünelde, ışığın yıl sonu görünmesi planlanıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta yapımı süren Zigana Tüneli'nin inşaatında sona yaklaşılırken, tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ve Türkiye'nin ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli'nde ışığın görünmesine ise her iki tünelde 800’er metre kaldığı bildirdi.

TRABZON LİMANI'NI ORTA ANADOLU'YA BAĞLAYACAK

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkiiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğundaki tünel, bittiğinde hem lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacak hem de Türkiye'nin güneyini doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde yer alacak.

Yeni Zigana Tüneli, yurt içi kara yolu ulaşımıyla uluslararası ticaretin daha hızlı yapılmasına katkı sağlayacak.

ÇALIŞMALAR 2016'DA BAŞLADI

42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan 1700 metrelik 1'inci Zigana Tüneli’nin ardından toplam 29 kilometrelik 2'nci Zigana Tüneli’nin Gümüşhane yönünde Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016’da çalışmalarına başlanılmıştı. Özellikle yağışlı, karlı ve buzlu havalarda sürücülerin korkulu rüyası olan keskin virajlar ve rampalar tünel tamamlandığında ortadan kalkacak ve böylece daha konforlu, daha güvenli ve daha ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanacak.

Tamamlandığından Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli’nin havalandırma sistemi Türkiye’de ilk defa kullanılacak yeni teknikte donatılacak. Yağmur ve rüzgardan etkilenmemesi için dikey olarak yüzeye çıkartılan sistem klima gibi çalışacak. Bu sistem sayesinde şaftın içerisine yağmur ve kar girmemiş olacak.

Yeni Zigana Tüneli'nde ışık yıl sonunda görünecek

Yeni Zigana Tüneli’nde kazı çalışmaları neredeyse bitti İnşası bittiğinde Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise en uzun ikinci kara yolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli’nde kazı çalışmalarının yüzde 90’a yakını, beton kaplamalarının ise yüzde 70’e yakını tamamlandı.