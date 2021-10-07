Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde 251 lokasyonda 468 soketli araç şarj istasyonu ağı ile hızlı şarj istasyonu haline gelen Eşarj ile müşterilerine kesintisiz yolculuk deneyimi sunmayı hedefleyen lastik sektörü liderlerinden Brisa arasında, 2019 yılında anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında lastik şirketi, seçili hızlı bakım ve servis zinciri Otopratik mağazalarında elektrikli araç şarj istasyonları açmaya başladı. Bu kapsamda bugüne dek İstanbul, Bursa, Denizli, Antalya, Tekirdağ, Trabzon ve Adana illerindeki lastik şirketinin Otopratik mağazalarında toplam 8 adet istasyon hizmet vermeye başladı. Brisa ve Eşarj, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında önemli bir ihtiyaç olan bu istasyonların sayısını gerçekleştirilen yeni anlaşma ile yılsonuna kadar 17 hızlı istasyona çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye'deki hibrit ve elektrikli araç sayısının son dönemdeki yükselişi sonrasında taraflar arasında gerçekleştirilen anlaşma dahilinde, hizmet verilen lokasyon sayısının önümüzdeki günlerde Mersin, Ankara, Amasya ve Diyarbakır illerindeki Otopratik noktalarının da eklenmesi ile 17 adete, var olan soket sayısının yaklaşık 50 adete çıkarılması hedefleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel enerji trendlerini ve Türkiye dinamiklerini yakından takip eden Enerjisa Enerji, bu trendlerin merkezinde yer alan e-mobilitenin, karbon salınımının azaltılması ve tüm dünyada benimsenen 2030 ve 2050 yıllarındaki hedeflere ulaşılması açısından büyük önem taşıması bilinciyle hareket ediyor. Bu anlamda sürdürülebilirliği odak noktası haline getirerek enerji ve doğal kaynak kullanımı konusunda doğa dostu teknolojilerin uygulanması ve tasarruf önlemleri ile ilgili çalışmalar yürüten Eşarj, Türkiye'de Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası'na (IREC) sahip olan ilk elektrikli şarj istasyonu operatörü olma gururunu taşıyor.

“150 bin kez şarjlanma sayısına ulaşan ilk şarj istasyonu şirketi olarak, gerçekleştireceğimiz iş birlikleri ile bu sayının katlanarak artmasını hedefliyoruz”

Enerjisa Enerji CEO'su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada artan elektrikli araç sayısının bu anlamdaki hizmet ağının da artışına sebep olduğunu belirterek, “Sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın gündeminde yer alan sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi konuları, iş alanımız açısından büyük önem taşıyor. Daha önce de belirttiğimiz üzere, 2030 yılına kadar karbon salımına 2,5 milyon tonluk katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedefimize özellikle geliştirdiğimiz iş birliklerinin sağladığı katkı ile adım adım ilerliyoruz. Lastik şirketi ile bu alanda gerçekleştirdiğimiz ve sürdürdüğümüz iş birliğimiz bu anlamdaki kırılım noktalarından biri. Hatta, bizce çarpan etkisine sahip. Pandeminin etkilerinin oldukça sert şekilde hissedildiği 2021 yılında, 150 bin kez şarjlanma sayısına ulaşan ilk şarj istasyonu şirketi olarak, gerçekleştireceğimiz iş birlikleri ile bu sayının katlanarak artmasını hedefliyoruz. Elektrikli araç piyasasının hareketlenmesi ve yollardaki elektrik araç sayısının günden güne artmasına paralel olarak bu alandaki yatırım ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi

‘'Değişen mobilite alışkanlıkları kapsamında, müşterilerimize kesintisiz bir yolculuk deneyimi sunmak üzere çalışmalarımızı hızlandırıyoruz”

Yapılan işbirliği ile ilgili görüşlerini aktaran Brisa CEO'su Haluk Kürkçü, “Türkiye lastik sektörü lideri olarak, değişen tüketici alışkanlıkları ve mobilite alanındaki yeni ihtiyaçlarla birlikte bu alandaki çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu kapsamda sektörümüzde mobilite dönüşümünde öncü olma hedefimizle, Eşarj ile elektrikli araçlar için şarj çözümü sunmak üzere güçlerimizi birleştirdik. Kapsamlı bir saha araştırması ve altyapı çalışmasının ardından, müşterilerimizin her türlü servis ve bakım ihtiyacını tek noktadan karşıladığımız Otopratik mağazalarımızda Eşarj hizmetimizi de yaygınlaştırmaya başladık. Özellikle yüksek teknolojili ve hızlı şarj etme kapasitesine sahip istasyonlarla, elektrikli araç tercih eden kullanıcılara yüksek kalitede hizmet sunuyoruz. Bu süreçte bizlerle birlikte yol alan hizmet noktalarımıza ve iş ortaklarımıza da teşekkür ediyorum. Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimizi ulaşılabilir kılmaya, çeşitlendirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.