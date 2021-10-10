Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Süper Lig ihalesinin kutu ve dijital olarak verilmesi gündemde. TV+ Genel Müdürü Barış Zavaroğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek ihaleye çıkılması durumunda teklif verebileceklerini söyledi. Zavaroğlu, “Süper Lig’in yayın haklarıyla ilgili yeniden ihaleye çıkılması için daha bir yıl var. TFF mevzuat üzerinde çalışıyor. Ancak yapı buna hazır mı emin değilim. Süper Lig’in dijital platformu için ihaleye çıkılırsa bunu da düşünürüz” dedi.

F1 TÜRKİYE İLE PİK YAPARIZ

Futbol ve spor organizasyonlarının en çok izlenen yayınlar arasında yer aldığını dile getiren Zavaroğlu, F1 yarışlarıyla ilgili olarak da rekor izlenme beklediklerini söyledi. F1 yarışlarının TV+’da yayınlandığını hatırlatan Zavaroğlu, “Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1’in Türkiye yarışlarını sporseverler TV+’tan takip edilebiliyor. F1’da dün sıralama turla yapıldı. Bugün gerçekleştirilecek final yarışları TV+’ın 78. kanalından naklen yayınlanacak. Tahmin ediyoruz bu hafta izlenme oranlarında pik yaparız” diye konuştu. F1’in dünyadaki en pahalı organizasyonlardan biri olduğunu vurgulayan Zavaroğlu, lisans bedellerinin Avrupa’daki ortalama bir ligi kadar pahalı olduğunu ifade etti.



TV+ Genel Müdürü Barış Zavaroğlu

BİR MİLYON MÜŞTERİYE ULAŞTI

TV+’ın satışlarına da değinen Zavaroğlu, pandemi döneminde TV+’ın satışlarının bir milyona ulaştığını bildirdi. Abone sayısının son iki yılda yüzde 70 arttığına dikkat çeken Zavaroğlu, bir üst pakete geçenlerin sayında da yüzde 60 artış olduğunu söyledi. Müşteri iptal oranının 2021’de önceki yıla göre yüzde 30 düştüğünü anlatan Zavaroğlu şu bilgileri verdi: Türkiye’deki kutu pazarı 7 milyon. TV+ olarak bu pazardaki payımızı her çeyrekte düzenli olarak artırmayı başardık. Pandemide deli gibi tüketim oldu. BTK’nın açıkladığı verilere göre pazar payımız, 2021’in ikinci çeyreğinde yüzde 13,3’e yükseldi. Bizdeki her kutu internete bağlı kutular. Yani uydulara bağlı değil. Hepsi fiberle çalışıyor. İnternete bağlı kutularda açık ara birinciyiz. Bizim rakiplerimizden en büyük farkımız bu. Dolayısıyla ultra HD yayın ve 4K yayınları izleyebiliyor. İki yıl içerisinde pazar payını yüzde 22’yi ulaştırmayı hedefliyoruz.” Zavaroğlu ayrıca fiber ile 22 ilde olduklarını, yeni kutu ile birlikte Türkiye’nin tamamına hizmet vereceklerini bildirdi.

YAPIM İŞİNE GİREBİLİRİZ

Pandeminde en çok film ve dizi izlendiğini kaydeden Zavaroğlu “Pandemi döneminde içerikte büyük değişiklikler yaptık. Bizde ağırlıklı olarak canlı kanallar var. Ama son iki yılda dizi ve filmler ekledik. İddia ediyorum Türkiye’nin en zengin film içeriğine sahibiz. Dijital yayın platformları Netflix ve HBO gibi platformların Güney Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde yayınladığı dizilerin yayın haklarını aldık. Platforma her hafta neredeyse bir iki dizi koyuyoruz. Çocuklar için de yatırım yaptık. Platform olarak şu an kendi yaptığımız dizi yok. Ama sektör bizi oraya doğru götürüyor” dedi.

KORSAN YAYIN BÜYÜK TEHDİT

Zavaroğlu sektörün korsan yayınlar sebebiyle büyük tehdit altında olduğunu söyledi. Bir an önce tedbir alınmasını isteyen Zavaroğlu “Devlet kurumlarıyla iletişime geçerek korsan yayınları engellemeye çalışıyoruz. Parasını ödediğiniz içerikler bedavaya yayınlanıyor. Hırsızlığın önüne geçilmesi gerekiyor. Yoksa pazar payınız sizden alınacak. Bu konuda izleyicilerin de eğitilmesi gerekiyor” dedi.

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