Türkiye Gazetesi

Yerli 5G çalışmalarına hız veren Türkiye, bu alanda ilklere imza atmaya devam ediyor. Bugüne kadar 5G üzerinden eğitim, canlı yayın ve uzaktan bakım ve teknik destek hizmetleri başarıyla test edilirken, ilk defa 5G üzerinden canlı ameliyat yapıldı.

Ankara Acıbadem Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonda üroloji uzmanı Prof. Dr. Lütfi Tunç ve ekibi 5G bağlantılı akıllı gözlük kullanarak “Thuflep Omega” adı verilen bir prostat ameliyatını gerçekleştirdi. Türk Telekom’un millî 5G çözümlerinin kullanıldığı ameliyatta farklı illerde bulunan Türk cerrahları operasyona katıldı.

Laparoskopik - robotik cerrahi ve lazerle iyi huylu prostat ameliyatları konularında deneyimli ve bu cerrahi yöntemlerde uluslararası sağlık literatürüne geçmiş teknikleri olan Tunç “Türk Telekom’un sağladığı yeni nesil 5G ileri teknoloji altyapısı sayesinde, gecikmesiz görüntü aktarımı ile mesafeleri aradan kaldırdık ve sağlık alanında çok önemli bir çalışmayı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik” dedi.

5G’nin cerrahi eğitime de çok büyük katkı sağlayacağını dile getiren Tunç, gecikmesiz görüntü ve ses aktarımı sayesinde cerrahların operasyonları daha iyi takip edebileceklerini ve interaktif bilgi paylaşımı yapabileceklerini söyledi.

TELETIP DEVRİ BAŞLIYOR

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç da 5G’nin daha yüksek bant genişliği ve daha düşük gecikme hızını sunduğunu belirterek “5G, tele-cerrahi, tele-teşhis, tele-tedavi gibi teletıp çözümleri için kritik öneme sahip bir teknoloji. 5G bağlantılı akıllı gözlük sayesinde çok düşük gecikmeli ve yüksek kaliteli görüntü aktarımı sağlanarak, farklı şehirlerdeki doktorların operasyonu anlık olarak takip ettikleri ve görüşlerini belirttikleri bir ameliyat gerçekleştirildi. Ameliyatta, yeni nesil yayıncılık çözümleri sunan yerli firma Mediatriple’ın, yerli ve millî olarak geliştirdiği interaktif platformu Türk Telekom’un 5G altyapısına entegre edilerek kullanıldı” diye konuştu.

Kıraç, bugüne kadar 5G üzerinden eğitim, akıllı fabrika, bulut oyun, VR üzerinden canlı maç yayını, AR kullanılarak uzaktan bakım ve teknik destek uygulaması ve 5G hız rekorları gibi dünyada ve Türkiye’de birçok ilke imza attıklarını bildirdi.