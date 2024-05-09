Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması: Bakan Şimşek: Olumlu seyir devam edecek

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 9 Mayıs 2024 17:16 - Güncelleme: 9 Mayıs 2024 17:22 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından "TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı" açıklamasını yaptı. Şimşek, "Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek." diye konuştu.