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Haberler > Ekonomi > Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması: Bakan Şimşek: Olumlu seyir devam edecek

Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması: Bakan Şimşek: Olumlu seyir devam edecek

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Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından "TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı" açıklamasını yaptı. Şimşek, "Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek." diye konuştu.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

"TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı. 
 
Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor.

Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek."

Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması: Bakan Şimşek: Olumlu seyir devam edecek - 1. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
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