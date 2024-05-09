Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > PFDK'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ceza

PFDK'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ceza

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PFDK&#039;dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç&#039;a ceza

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden PFDK kararları açıklandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verildiği belirtildi. Sarı-lacivertli kulübe de bu açıklamalar nedeniyle 400 bin TL para cezası verildiği ifade edildi.

SAHA OLAYLARINDAN CEZA VERİLDİ

Açıklamada, Fenerbahçe'ye Konyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından dolayı toplam 672 bin TL para cezası verildiği kaydedildi.

PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 06.05.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 560.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST A, B, C numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 03.05.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un, 03.05.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in yıldızı Rey Manaj'ın talipleri artıyor! Yönetimin teklifleri değerlendirdiği açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig'in yıldızı Rey Manaj'ın talipleri artıyor! Yönetimin teklifleri değerlendirdiği açıklandı - SporSüper Lig'in yıldızı Rey Manaj'ın talipleri artıyor! Yönetimin teklifleri değerlendirdiği açıklandıUEFA'dan Galatasaray'a kötü haber! Cezalar açıklandı - SporUEFA'dan Galatasaray'a kötü haber! Cezalar açıklandıİlker Erdem: Mehmet Büyükekşi destek verici bir potansiyeli ortaya koymaya çalışıyor - Sporİlker Erdem: Mehmet Büyükekşi destek verici bir potansiyeli ortaya koymaya çalışıyorOrhan Atik: Mehmet Büyükekşi'nin fikirlerini beğeniyoruz - SporOrhan Atik: Mehmet Büyükekşi'nin fikirlerini beğeniyoruzİZLE | Türk Hava Yolları, ünlü teknik direktör Mourinho ile reklam filmi çekti - SporİZLE | Türk Hava Yolları, ünlü teknik direktör Mourinho ile reklam filmi çektiBeşiktaş, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi - SporBeşiktaş, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...