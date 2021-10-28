Türkiye Gazetesi

Rekabet Kurulu, salgın sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti yapan zincir marketler ile tedarikçileri olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısını gerçekleştirdi. Savunmada, sektör temsilcileri salgın döneminde artan maliyetlere dikkat çekti.

Temsilciler “Bu süreçte ürünlerin sevkiyatı ve ithalat kısıtlandı. Nakliye maliyetleri ciddi oranda arttı. İlave istihdam, hijyen ürünlerinin alımı, ek servis araçları kullanımı, Covid-19 kısıtlamaları kapsamında tarihli meyve, sebze, tavuk gibi ürünlerin yönetim maliyeti gibi işletme giderlerine ek yükler geldi” ifadelerini kullandı.

Soruşturma heyeti, yapılan incelemeler sonucunda 5 zincir market ile 2 tedarikçi firma hakkında para cezası uygulanmasını talep etti.

Gıdadaki fiyat artışına 'yapay zeka' çözümü Üreticilerin ve tüketicilerin gıda fiyat artışından yakındığı tarım sektöründe yaşanan krizin çözümü için 'yapay zeka' formülü hayata geçiriliyor.

81 ilde aynı anda başladı: Gıda denetim seferberliği dört gün sürecek Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, ülke genelinde 7 bin 300 personelle üretim, satış ve tüketim noktalarında dört gün boyunca denetim yapacaklarını belirterek “Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız” dedi.