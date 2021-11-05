Türkiye Gazetesi

Küresel çip kıtlığı sağlık sektörünü de vurdu. Deloitte’in yaptığı araştırmaya göre küresel ölçekte yarı iletken çip temininde yaşanan zorluklar tıp teknolojisi şirketleri için ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Tıbbi teknoloji şirketlerinin tamamının çip tedariğinde 52 haftayı bulan gecikmeler, sipariş iptalleri gibi aksamalar yaşadığını vurgulayan Deloitte Türkiye Sağlık ve İlaç Sektörü Lideri Güler Hülya Yılmaz “Küresel çip talebi aşırı büyüdü. 2021’de 452 milyar dolar olan pazarın 2028’de neredeyse ikiye katlanarak 803 milyar doları aşacağı öngörülüyor. Ancak hem pandemi hem de tedarik zinciri kesintileri tıp teknolojisi dâhil birçok kritik sektörde üretimde ciddi sıkıntı oluşturuyor." dedi.



Pandeminin başlarından itibarek küresel anlamda yaşanan çip krizi birçok sektörü olumsuz etkiliyor

TIBBİ TEKNOLOJİ ÖNCELİKLİ ENDÜSTRİLER LİSTESİNE GİRMELİ

Şimdiye kadar ekonomiye yön veren otomotiv endüstrisi ve tüketici elektroniği sektörlerindeki çip kısıntılarının konuşulduğunu söyleyen Yılmaz, "Ancak çiple çalışan ventilatörler ve defibrilatörlerin yanı sıra görüntüleme cihazları, glikoz, EKG, EEG, kan basıncı monitörleri, kalp pilleri gibi cihazların üretiminde de risk olabilir. Çip sıkıntısı, temel tıbbi teknolojiler üreten yüzlerce teşhis, tedavi ekipmanı şirketi için sektör genelinde akut bir sorun hâline geliyor. Hayat kurtaran ve iyileştiren teknolojiler nedeniyle tıbbi teknolojiyi öncelikli endüstriler listesinde değerlendirmek gerekiyor” dedi.

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