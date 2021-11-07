Türkiye Gazetesi

Günümüzde otomobil satın alırken, fiyat, yakıt ve motor tipi önemli bir rol oynuyor.

Aracın şanzıman tipi de otomobil kullanıcılarının tercihlerinde önemli bir faktör olarak görülüyor. Özellikle yoğun şehir içi trafikte konforlu sürüş imkanı sunan otomatik vites otomobillere ilgi de giderek artıyor.

Türkiye otomotiv pazarında, bu yılın ocak-ekim döneminde otomatik vites araç satışları yükselmeye devam etti. Söz konusu artışta küresel anlamda otomatik vites otomobil üretiminin manuel vitese kıyasla daha fazla olmasının da etkisi bulunduğu belirtiliyor.

614 bin 891 araç satışı gerçekleşti

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın 10 ayında yüzde 4,5 büyüyerek 614 bin 891 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 2,2 artarak 475 bin 312 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 13,2 artışla 139 bin 579'a ulaştı.

SATILAN HER 10 OTOMOBİLDEN 7'Sİ OTOMATİK VİTES

Ekim sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, satışlardan 357 bin 740 adetle yüzde 75,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 117 bin 572 adetle yüzde 24,7 oldu. Böylece söz konusu dönemde satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ekim döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satışları adet bazında yüzde 10,1 artış gösterdi.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin pazar payı yüzde 69,9 ve satışı 324 bin 825, manuel şanzımanlı otomobillerin pazar payı da yüzde 30,1 ve satışı 140 bin 206 seviyesinde gerçekleşmişti.

EN DÜŞÜK PAY C SEGMENTİNDE

Segment bazında ele alındığında, en yüksek otomatik şanzıman payına yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F), lüks segmenti (E) ve üst-orta segment (D) sahip oldu. Bu segmentleri, yüzde 85,6 ile en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 84,9 ile küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment ve yüzde 59,3 ile de kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment takip etti.

Ekim ayı otomobil satışları baz alındığında da otomatik vites satışları manuel vites satışlarının üzerinde gerçekleşti. Geçen ay toplam 40 bin 512 otomobil satışının 29 bin 276'sını otomatik vites otomobiller oluşturdu.

Vatandaş otomatik vitesten vazgeçmiyor, pazar payı 75,7'ye çıktı Türkiye'de otomatik vites otomobil satışları yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,8 artışla 234 bin 963'e yükselirken, otomatik vites otomobillerin toplam pazar payı da yüzde 69,6'dan yüzde 75,7'ye çıktı.

Otomatik vites otomobil satışları yüzde 76,3 arttı Otomatik şanzımanlı otomobil satışları geçen yılın aynı dönemindeki 184 bin 218 adetten ekim sonunda 324 bin 825'e, otomatik vites otomobillerin toplam pazardaki payı da yüzde 68,6'dan 69,9'a yükseldi.

Otomatik vitesi sevdik Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ilk 6 ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 30,2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti.