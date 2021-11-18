Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Balık yetiştiriciliğine ilişkin önemli bir adım atıldı. TBMM Başkanlığına sunulan torba teklifle dünyada Türk somonu olarak nitelendirilen alabalığın yanı sıra göl, baraj ve denizlerde bulunan balık, midye ve istiridye yetiştiriciliği tesislerinin kıyılardaki orman alanlarında kurulabilmesinin önü açılıyor.

Yıllık bir milyar doları aşan balık ihracatı sektörünün gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilen düzenleme kapsamında, kıyılardaki orman içi su alanları üreticilere 29 yıllığına kiraya verilebilecek.

Balık çiftlikleri ile ilgili düzenlemenin gerekçesinde şu görüşlere yer verildi: Balık yetiştiriciliğinde sanayi tesislerinden uzak, kirliliğin minimum düzeyde olduğu, kaliteli ve devamlı düzeyde su kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Orman içi suların balık yetiştiriciliğinde kullanılması, sektörün sürdürülebilir gelişimi açısından zaruret arz etmektedir. Diğer taraftan göl, baraj ve denizlerde bulunan balık, midye ve istiridye yetiştiriciliği tesisleri, depo, arındırma havuzu ve benzeri zaruri yapıların tesisi için kıyıda bulunan orman alanlarına ihtiyaç duymaktadır.

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