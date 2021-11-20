Türkiye Gazetesi

Türk Telekom, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin, 22-26 Kasım tarihlerinde ‘Siber Güvenlik Haftası' kapsamında ATO Congresium'da düzenleyeceği fuarda, ana sponsor olarak, siber güvenlik ürünleriyle yer alacak. ‘Siber Güvenlik Haftası' öncesi açıklamalarda bulunan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç şöyle konuştu: “Türkiye'de siber güvenlik hizmeti sağlayan ilk telekom operatörü olarak, bin 500 metrekareyi aşan Siber Güvenlik Merkezi'mizde müşterilerimize geleceğin ve günümüzün siber saldırılarına karşı güvenlik hizmetleri sunuyoruz. Her geçen gün artan siber risklere karşı kurumların bu alandaki yenilikleri doğru okuyarak, gerekli güvenlik politikalarını oluşturmaları gerekiyor.

Bu süreçte, müşterilerimizin, kendi lokasyonları için herhangi bir yatırım ve kuruluma gereksinim duymayacakları, uygun ve hızlı devreye alınabilir siber güvenlik servisleri ile ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şirket olarak, siber güvenliği ulusal güvenliğin bir parçası olarak görüyor; yerli ve millî ekosistemi geliştirmek için çalışıyoruz. Amacımız, Türkiye'yi kendi siber güvenlik ürünlerini üretebilen ve diğer ülkelere pazarlayabilen bir ülke yapmak. Bu kapsamda hem millî ürünler geliştiriyor hem de yerli üreticilerle iş geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz.”

“Amacımız yerlileştirme oranını 2023'te yüzde 60'lara çıkarmak”

En kritik ve maliyeti en yüksek ürünlerin yerlileştirilmesi stratejisiyle hareket ettiklerini ifade eden Kıraç, “Şu ana kadar 14 adet ürünün yerlileştirilmesi tamamlandı. Sekiz devam eden ve sekiz de aday projemizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ürün yerlileştirme planımız kapsamında 2018'de yüzde 25'lerde olan yerlileştirme oranımızı, 2020'de yüzde 35'lere çıkardık. Bu oranı yıl sonunda yüzde 45'lere ve 2023'te ise yüzde 60'lara çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Şirket, 17 Kasım-16 Aralık tarihleri arasında gençlerin siber güvenlik alanındaki fikirlerinin yarışacağı Fikir Maratonu'nu düzenliyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen Siber Güvenlik Fikir Maratonu'nda, üniversitelerin ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ve yeni mezun girişimciler; bireysel veya en fazla 4 kişilik takımlar hâlinde projelerini sunabilecekler.