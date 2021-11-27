Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Türkiye ile Çin arasındaki ikili ticaret hacmi 20 yılda 20 kattan fazla artarak 2020’de pandemiye rağmen 26 milyar dolara ulaşırken, Çin’in Türkiye’nin ikinci büyük ticaret ortağı hâline geldi. İki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da artırmak için harekete geçen Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği, iş insanlarının Çin’e yönelik çalışmalarına rehberlik etmek amacıyla “Çin Ülke Profili”, “Çin’in Serbest Ticaret Bölgeleri”, “E-Ticaret”, “Büyük Körfez (Greater Bay) Bölgesi” başlıklı dört farklı rapor hazırladı.

SEYAHAT TAVSİYELERİ VERİLDİ

Çin Ülke Profili raporunda bu ülkedeki vergi, bankacılık ve sosyal güvenlik uygulamaları anlatıldı. Yabancı sermayenin girişinin kısıtlı ya da tamamen yasak olduğu sektörleri kapsayan negatif liste hakkında da bilgiler de paylaşıldı. Yabancı sermayenin girmesi mümkün olmadığı yasaklı sektörler kapsamına nadir hayvan ve bitkilerin üretimi, nadir toprak metalleri ve radyoaktif maden üretimi, ilaç üretimi, petrol ve nükleer yakıt işleme, silah ve mühimmat, belirli ölçekte elektrik santralleri, hava trafiği kontrolü ve posta hizmetleri, tütün ve tütün ürünleri, hukuk danışmanlığı, insan genleri, haritacılık ve jeoloji alanında bilimsel çalışmalar, sulama, çevre ve kamu hizmetleri yönetimi, zorunlu ve özel eğitim kuruluşları ile sanat, spor ve eğlence sektörlerinin belirli alanlarının girdiği aktarıldı. Yabancı sermayenin negatif listede yer almayan sektörlerin tamamına hiçbir engelleme ile karşılaşmadan girebildiği ifade edildi. Ayrıca raporda iş kültürü ve seyahat tavsiyelerine de yer verildi.

İHRACAT TRENİYLE E-TİCARET MÜMKÜN

Bir diğer rapor da e- Ticaret’e ilişkin olarak hazırlandı. Çin pazarına fiziki mağazalar açarak girme, ticari ilişki kurma ve bunu sürdürmenin zaman alan, meşakkatli, planlı yaklaşılması gereken ve uzun vadeli bir süreç olduğu ifade edildi. Çevrim içi yollarla pazara girişin ise temelde bu karakteristiklerden farklılık göstermediği ancak sınır ötesi e-Ticaret’in, ithalat süreci ve Çinli tüketiciye erişim kolaylığı açılarından pozitif olduğu belirtildi. Öte yandan, Çin’e gidecek her ihracat treninin birkaç vagonunun e-İhracat’a ayrılmasının mümkün olduğu hatırlatıldı.

Çin Pilot Serbest Ticaret Bölgeleri raporunda ise 2013’ten beri ülkede 21 pilot serbest ticaret bölgesi kurulduğu belirtilerek, bu bölgelerin yerleri ve durumları anlatıldı. Ayrıca, bu bölgelerin sunduğu vergi veya yükümlülük muafiyetleri ve diğer avantajlar da paylaşıldı.

Son rapor ise Hong Kong’un da içinde olduğu 10 şehir kümesini ifade eden Büyük Körfez Bölgesine yönelik hazırlandı. Raporda bölgenin, Türkiye açısından ticaret potansiyelinin yüksek olduğu ifade edildi. Bölge halkının da Türkiye’nin turizmi için büyük potansiyel taşıdığına dikkat çekildi.

Ticaret Bakanlığı ithal otomobil için harekete geçti: Yeni genelge yayınladı Ticaret Bakanlığı, distribütör dışı ithalatta otomobil değerlerinin doğru belirlenmesi için yeni önlemler getirdi. Ticaret Bakanlığı’ndan yayımlanan yeni genelgeye göre, ithal edilen araçların kıymet testinin şüphe duyulması durumunda distribütörden bilgi istenecek. Aynı zamanda aracın gümrükten geçirilmeden önce yurt dışı araştırması da yapılacak.

Türkiye ile Rusya arasındaki ticarette kritik adımlar Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye ile Rusya arasında ticareti kolaylaştırmak için gümrük işlemlerinin en etkili ve verimli şekilde gerçekleştirilmesine yönelik çalışma yaptıklarını bildirdi.

E-ticaret'te Çin'in alternatifi olduk: Yeni Alibabalar çıkarabiliriz Türkiye’nin pandemi döneminde Çin’den pay almaya başladığına dikkat çeken WORLDEF Başkanı Ömer Nart “Decacorn seviyesinde e-Ticaret şirketlerinin ortaya çıktığı Türkiye, e-Ticaret yatırımcıları için cazip bir pazar hâline geldi. Yeni ‘Alibaba’lar Türkiye’den çıkabilir” dedi.