Türkiye Gazetesi

Milyonlarca çalışanın asgari ücrette umutlu bekleyişi sürüyor. Asgari ücret tespit komisyonu son toplantısı bugün saat 11'de Çalışma Bakanlığı'nda toplanacak.

Enflasyondaki artış ve döviz kurundaki dalgalanma asgari ücrette yüksek zam oranı beklentisini de ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den gelen olumlu açıklamalar asgari ücretlinin umutlarını arttırdı. Bakan Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde Meclis’te yaptığı açıklama ile “Çalışanlar bayram edecek” ifadelerini kullanmıştı.

“ARTIK TOP CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DA"

Hafta içi her gün TGRT Haber’de yayınlanan Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programına katılan TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan asgari ücret ile ilgili son kulis bilgisini paylaştı. Asgari ücret ile ilgili düğümün bugüne çözülmesini beklediğini ifade eden Sözcan, “Bana gelen duyumlara göre resmi açıklama değil. Kulis bilgisi olarak söylemek gerekirse 3 bin 850 ile 3 bin 900 bandında taraflar anlaştı. Hem işçi hem işveren kesimi bu konuda uzlaştı. Ancak bu her şey bitmiş anlamına gelmiyor. Çünkü kulislerde 4 bin rakamı konuşuluyordu. Artık top Cumhurbaşkanı Erdoğan’da” ifadelerini kullandı.

Milyonların gözü son toplantıda: Asgari ücret bu hafta belli olacak Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak herkesi ilgilendiren asgari ücret, bu hafta yapılacak son toplantıda belli olacak.

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