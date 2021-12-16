Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belirlenen asgari ücret oranı ile ilgili açıklamalarda bulundu. TÜİK ziyaretinş hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Yaptığım ziyaretin etkilerini gördük. Bu oranı küçümsemiyoruz. Eğer enflasyonu da kontrol altına alırlarsa çalışan kardeşlerimiz rahat bir nefes alır" dedi.

ASGARİ ÜCRETE MUHALEFETTEN İLK TEPKİ

Milyonların günlerdir merakla beklediği 2022 yılı asgari ücreti, Asgari Ücret Komisyonu'nun 4. ve son toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 bin 253 TL olarak açıkladığı 2022 yılı asgari ücretine muhalefetten de ilk tepki geldi.

KILIÇDAROĞLU: AÇIKLANAN RAKAMI YADIRGAMIYORUZ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaretinin ardından kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 bin 253 TL olarak duyurduğu asgari ücret için "TÜİK'e yaptığım ziyaretin etkilerini gördük. Verilen rakam yılbaşını görür ve dolar kurundaki yükselişi görürsek aslında düşük. O tarihte 384 dolar net gelir elde ediyordu asgari ücretli bir kişi. Eğer aynı kur 15 TL üzerinden hesaplanırsa 5 bin 760 lira olması gerekir. Şimdi 4 bin 253 TL oldu ve biz bu rakamı yadırgamıyoruz. Eğer enflasyonu da kontrol altına alırlarsa ve fiyat artışlarını kontrol ederlerse çalışan kardeşlerimiz rahat bir nefes alır. Bütün mesele enflasyonun kontrol edilip edilmemesinde yatıyor" yorumunda bulundu.

2022 asgari ücret zammı belli oldu! 2022 asgari ücret zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan rakamı 4 bin 253 TL olarak açıkladı. Erdoğan, yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisinin de kaldırılacağını duyurdu.

Bahçeli'den asgari ücret açıklaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2022 asgari ücret miktarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı, Bahçeli "Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir." ifadesini kullandı.