Türkiye Gazetesi

Kaan Zenginli İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenleme dövizde tarihî düşüşe neden oldu. Birçok sektör fiyatlarını yeniden güncellemeye başladı. Yaşanan durum, döviz krizinde en büyük darbeyi alan çiftçi tarafında da büyük sevinçle karşılandı. Girdi maliyetlerinde en büyük kalemleri oluşturan yem ve gübre fiyatlarında yüzde 15-20 bandında fiyat indirimleri açıklandı.

Sektör temsilcileri üretici maliyetlerinde yaşanan düşüşün, gıda fiyatlarına indirim olarak yansıyacağını ifade ediyor. İstanbul Gübre Sanayii AŞ gübre fiyatlarında indirime gittiğini kamuoyuna duyurdu. Kompoze gübre ürünlerinde indirim yaklaşık yüzde 16,5 olurken ürede yaklaşık yüzde 20 indirim yapıldı.

GÜBRETAŞ VE ETİ BAKIR FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Eti Bakır da dövizdeki aşağı yönlü hareketi takiben gübre fiyatlarını düşürdüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada “Ton başına peşin fiyatlar; DAP gübresinde 14 bin 500 TL’den 11 bin 950 TL’ye, NP 20.20 gübresinde 9.250 TL’den 8.500 TL’ye, amonyum sülfat (AS-21) gübresinde ise 9.500 TL’den 8.250 TL’ye indirilmiştir” denildi.

Sektör temsilcileri Gübretaş’ın da yakında indirimli fiyat açıklayacağını belirtti. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, dövizde yaşanan düşüş nedeniyle yem fiyatlarında indirim yaşanacağını belirterek “Son 1 ayda fiyatlara neredeyse yüzde 50’nin üzerinde zam geldi. Hükümet tarafından açıklanan proje ile fiyatlarda indirime gidilecektir. Rakamsal olarak yüzde 5 ile 13 arasında bir indirim yapılacaktır. Bu yemin cinsine ve şirkete göre değişiklik gösterecek” açıklamasında bulundu.

Çiftçi, indirime sevindi ancak yeterli bulmadı

STOKÇULAR TERS KÖŞEYE YATTI

İstanbul Ziraat Odaları Birliği Başkanı Ömer Demir "Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde, Türkiye ekonomisine yapılan operasyon boşa çıkmıştır. Özellikle gıda fiyatlarında uygulanan spekülasyon ve manipülasyonlar yerle yeksan edilmiştir. Tüm stokçular kimsenin beklemediği bir anda ters köşeye düştü. Şimdi sektörden indirim haberleri alıyoruz. Gübre ve yem fiyatlarında düşüşler var. Ancak bu yetmez" dedi.

"Fiyatlar 2 ayda yüzde 200 arttı, bize yapılan yüzde 15-20 indirim yeterli değil" diyen Demir, "Biz bunun en az yüzde 50 olmasını istiyoruz. Bu konuda işletmelerin iyi niyetli olduğunu düşünerek, yakın zamanda yeni fiyat indirimlerinin de geleceğini umut ediyoruz. Stokçular yavaş yavaş çözülmeye başladı. Çünkü artık dövizde büyük dalgalanma görülmeyecektir. Ellerindeki malları acilen satmayı planlıyorlar" dedi.

Yapılan indirimlerin çiftçi tarafından sevinçle karşılandığını da söyleyen Demir “Et, süt ve süt ürünlerinin etiket fiyatlarında yakın zamanda indirimler görülecektir" açıklamasında bulundu.

ZAM YAPAN DA VAR!

Birçok market kurdaki rekor düşüşü fiyatlarına uyarladı. Yükseliş sırasında fahiş zam yapan bazı firmalar, küçük miktardaki göstermelik indirimlerle vatandaşın gözünü boyamaya çalıştı. Zam yapanlar da dikkatten kaçmadı. Bir kısım market, ilerideki süreçte indirim oranını yüksek göstermek için fiyatlarını artırdı. Özellikle süt ürünleri ve çaya gelen zamlara sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

Çiftçiye 5 milyar lira ödenecek TBMM Genel Kurulunda “tarımsal desteklerden gelir vergisi kesintisi yapılmaması” ve “geriye dönük beş yıllık kesintilerin de çiftçilere iade edilmesi”ne yönelik kanun çıkarılmıştı. Bu kanun kapsamında tebliğ, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Dolarda düşüş sürüyor: 11 liranın altına indi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde TL'yi koruma hedefini açıklamasının ardından dolar ve euro'da hızlı bir düşüş yaşanmıştı. Bugün itibariyle kurdaki hızlı düşüş sürerken dolar 11 liranın altına gerileyerek 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Euro'da doları takip ederek son bir ayın en düşüğü olan 12 sınırına indi.