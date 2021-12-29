Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kur rakamlarını duyurdu.

Açıklamaya göre dolar kurunun seviyesi 12,03 TL ve euro kurunun seviyesi ise 13,59 TL şeklinde duyuruldu.

Saflık derecesi 995/1000 olan 1 gram altının fiyatı 696,44 TL, saflık derecesi 1000/1000 1 gram altının fiyatı ise 699,94 TL olarak açıklandı.

Merkez Bankası her gün saat 11:00’de döviz kurunu ve altın fiyatını yayımlayacak.

Düzenleme haftaya Meclis'te: Kur korumalı TL için ek bütçeye gerek yok AK Parti kurmayları, hazinenin bütçe büyüklüğünün yüzde 10’u kadar harcama yetkisine sahip olduğunu belirterek, kur korumalı TL vadeli mevduatın ek bütçe gerektirmediğini ifade ediyor.

Kur korumalı TL mevduatta yeni kur rakamı açıklandı! Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat hesapları için bugün geçerli olan dolar alış kurunu 11,6738 olarak duyurdu.

Merkez Bankası kur korumalı sistemin ayrıntılarını paylaştı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'e ilişkin uygulama talimatı yayımladı.