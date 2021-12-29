Türkiye Gazetesi

CNN Türk'te katıldığı canlı yayında 20 Aralık gecesi hakkında da konuşan Bakan Nebati, “Biz konuşmadan sonra dövizin düşmesini bekliyoruz ama bu kadar hızlı beklemiyorduk. Yerimde duramıyorum döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum." ifadeleriyle o geceki heyecanını dile getirdi. Bakan Nebati'nin ifadeleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.





"20 ARALIK BÜYÜK BİR GECEYDİ, MUHTEŞEM BİR ŞEY OLDU"



Dövizin sert düşüş yaşadığı geceyi de anlatan Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı;

"Cumhurbaşkanımız, o toplantı (Kabine) sonrası büyük bir özgüvenle gelmiş. İnanmış; ‘evet buldum buldum, faiz artırılmadan bu işlerin olacağını’ söyleyecek bir edayla geliyor, büyük bir enerjiyle söylüyor ve biz sözünün bitmesini bekliyoruz. Sözü bittikten sonra telefonlara anında döviz fiyatlarının düştüğü yansıyor. Biz konuşmadan sonra dövizin düşmesini bekliyoruz ama bu kadar hızlı beklemiyorduk. Yerimde duramıyorum döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum. Arkadaşlara sordum biz bir şey yaptık mı? Yok efendim. Lan nasıl? Harika… 20 Aralık büyük bir geceydi. Muhteşem bir şey oldu."

Bakan Nebati yeni sistemi böyle özetledi: Dolar indi mi çıktı mı diye bakmayacaklar Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, artık insanların dolardaki değişimlere bakmaya gerek duymayacaklarını söyleyerek, TL mevduatı sahiplerinin koruma altında olduğunu vurguladı.

Bakan Nebati: Doların düştüğü gece kimse devreye girmedi 20 Aralık gecesi, dolar tarihin en sert düşüşlerinden birini yaşadı. Muhalefet, bunun sebebini "Piyasaya yüksek miktarda dolar sokuldu" iddialarıyla açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise bu ithamların gerçeği yansıtmadığını belirterek "O gece kimse devreye girmedi, binlerce bireysel satıcı devreye girdi" dedi. Bakan Nebati, şimdi enflasyonun düşüleceğini bildirdi.