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Zincir marketlerde yeni dönem: Kağıt, file veya bez çanta artık zorunlu
05.01.2022 - 11:03 | Son Güncelleme: 05.01.2022 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla poşet ücreti 25 kuruşa sabitlenirken zincir market ve zincir mağazalara kağıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirildi.
Etiketler : Murat Kurum,poşet ücreti,Zincir marketler,
815931 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/815931.aspx
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